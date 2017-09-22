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Конец света 23 сентября 2017, правда или ложь: американский нумеролог выступил с заявлением

Опубликовано 22.09.17 14:54 Конец света 23 сентября 2017, правда или ложь: американский нумеролог выступил с заявлением

Апокалипсис наступит 23 сентября 2017 после столкновения с планетой Нибиру, заявил Дэвид Мид.

Конец света 23.09.2017 предрек американский нумеролог

Нумеролог из США по имени Дэвид Мид выступил с заявлением, озвучив очередную дату "конца света": исследователь "назначил" апокалипсис на 23 сентября 2017 года.

Мид уверен, что земля непременно погибнет от столкновения с таинственной планетой Нибиру, о которой известно из мифологии шумеров, а в XX веке миф о Нибиру поддерживали эзотерики как Захария Ситчин, Алан Элфорд и Эрих фон Дейникен.

По мнению конспирологов, Нибиру является девятой планетой Солнечной системы и вращается по ужшкммт очень вытянутой орбите. По некоторым версиям, период ее обращения вокруг Солнца составляет несколько тысяч лет, а каждое ее сближение с нашей планетой оборачивается множеством глобальных катастроф.

По мнению исследователей, в этом году Нибиру пройдет сквозь созвездие Девы и максимально сблизится с Землей, полностью перекрыв собой Солнце.

Нынешнюю дату апокалипсиса - 23 сентября - нумеролог Дэвид Мид вычислил после изучения библейских писаний. В частности, он указывает на Евангелие от Луки, где есть такие строки: "И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится".

Мид уверяет, кто конец уже близок, а в качестве доказательств напоминает о большом количестве стихийных бедствий, произошедших в последнее время. Он не сомневается, что правительства стран знают о грядущих проблемах, но не озвучивают их, чтобы избежать паники.

Отметим, что официальная наука отрицает существование Нибиру, а предыдущий "конец света" должен был состояться 19 августа этого года.
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