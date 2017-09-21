Трамп и Порошенко провели встречу в США

Трамп отметил улучшение ситуации на Украине в разговоре с Порошенко.

Президент США Дональд Трамп провел встречу с украинским лидером Петром Порошенко в Нью-Йорке. По словам Порошенко, на встрече, которая длилась больше часа, обсуждалось укрепление украинско-американских отношений.

«Обсуждаем укрепление украинско-американских отношений», — написал Порошенко в Twitter.

Радий зустрічі з Президентом США @realDonaldTrump. Обговорюємо зміцнення українсько-американських відносин — Петро Порошенко (@poroshenko) 21 сентября 2017 г.

В свою очередь Дональд Трамп отметил, что увидел «значительный прогресс» на Украине, хотя жизнь населения «намного легче не стала».

"С тех пор, как мы встретились с вами в Белом доме, вы на самом деле добились ужшкммт значительного прогресса. Нельзя сказать, что жизнь на Украине стала легче, но ситуация становится все лучше и лучше с каждым днем. Компании приходят на Украину, они видят там огромный потенциал. Так что хорошо позаботьтесь о них, ладно? Хорошенько позаботьтесь о них", - повелел Трамп украинскому президенту.

В ответ Порошенко, в начале встречи заявивший о своей безграничной радости из-за возможности сидеть рядом с Трампом, поднял вверх большой палец.

"Действительно, спасибо, мистер президент! Для меня большая честь быть здесь, сидеть так близко к Вам. Я очень рад слышать слова о прогрессе, которого мы оба достигли со времени нашей последней встречи. Я правда считаю, что наше сотрудничество в сферах безопасности и обороны при вашем руководстве очень быстро приносит важные результаты. Во-вторых, серьезно улучшилось наше экономическое сотрудничество", - добавил Порошенко, и отчитался об увеличении в 2,5 раза товарооборота между Украиной и США.

Также президент Украины заявил, что сотрудничество между Вашингтоном и Киевом в сферах безопасности и обороны продвигается очень продуктивно, и отметил, что товарооборот между странами увеличился в 2,5 раза.

«Это показатель того, что мы приветствуем американские компании и создаем сотни тысяч рабочих мест на Украине и в США», — заверил Порошенко.

Ранее сообщалось что вице-президент США и Петр Порошенко покинули заседание Совбеза ООН по миротворцам перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.