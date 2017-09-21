Тома Круза обвинили в гибели съемочной группы в авиакатастрофе на съемках "Сделано в Америке"

Родственники летчиков, которые погибли на съемках фильма «Сделано в Америке», заявили, что к трагедии причастен актер Том Круз.

Родственники летчиков, погибших на съемках фильма "Сделано в Америке", обвинили актера Тома Круза в причастности к трагедии, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Blast и материалы суда.

В распоряжении редакции оказался текст иска, поданного в суд в апреле 2016 года. Годом ранее, в сентябре 2015-го, на съемках в Колумбии разбились два каскадера — пилоты Алан Пурвин и Карлос Берл. В иске говорится, что режиссер картины Даг Лайман постоянно увеличивал съемочный день: летчиков заставляли выполнять опасные трюки по нескольку раз ужшкммт ради "идеальной картинки". Том Круз против этого решения не возражал.

По словам одного из исполнительных продюсеров фильма, съемки превратились в "полное безумие".

Двухмоторный самолет выполнял маневр и врезался в горы. Два человека скончались на месте. Третьего госпитализировали с тяжелыми травмами. По мнению родственников погибших, режиссер фильма и актер требовали от пилотов невозможного: они должны были выполнить смертельно опасный трюк в незнакомой местности, отмечает РЕН-ТВ.

Семьи погибших также пытаются выяснить, почему Круз сам не сел за штурвал самолета. По их словам, незадолго до гибели пилоты называли этот проект самым опасным в их карьере.