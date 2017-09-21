В Питере пациентка скончалась после ФГДС

Во время обследования медик повредил пациентке пищевод.

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга завели уголовное дело в отношении врача, причинившей смертельные повреждения пациентке во время проведения обследования пищевода.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного следственного управления СКР по Северной столице, трагедия произошла 14 декабря 2016 года, когда 57-летняя врач-эндоскопист ООО "Медико-санитарная часть номер 157" непрофессионально провела инвазивную процедуру по обследованию пищевода.

По версии следствия, в результате женщине было причинено повреждение пищевода, которое ужшкммт было расценено как тяжкий вред здоровью. Смерть пациентки наступила 5 января 2017 года. Она скончалась в СПб ГБУЗ "Городская больница 26".

Отмечается, что в ближайшее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в суд, где документ рассмотрят по существу.