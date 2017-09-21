Какой сегодня церковный праздник: 21 сентября отмечается Рождество Пресвятой Богородицы

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2017: история праздника, традиции и обычаи, а также многое другое читайте в материале TopNews.

Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября 2017

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии отмечается 21 сентября. Это важный церковный праздник, в православии он относится к числу двунадесятых. Праздник установлен Церковью в IV веке. Об обстоятельствах, связанных с этим событием, поведало нам Предание.

Православные верующие отмечают в четверг Рождество Пресвятой Богородицы – первый в годичном круге из двенадцати великих – двунадесятых – праздников, посвященных Спасителю.

Какой церковный праздник сегодня 21 сентября: история праздника

Церковное предание повествует, как Иоаким и Анна, благочестивая иудейская чета из Назарета, скорбели о том, что Господь не дал им потомства. Однажды ужшкммт во время праздника первосвященник Иссахар не принял жертву, которую Иоаким принес в Иерусалимский Храм, и сказал: "Не должно принимать от тебя дары, потому что ты не имеешь детей, а следовательно, и благословения Божия". Убитый горем Иоаким не пошел домой, а скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо, а Анна в одиночестве ходила по саду и плакала. В саду ей явился ангел и возвестил, что она родит дочь, через которую "будет славен во всем мире" род ее. И такое же видение было Иоакиму. Тогда супруги дали обет: если Господь дарует им дитя, то они посвятят его Богу — отдадут его в Храм для служения до совершеннолетия. И у них действительно родилась дочь, которую назвали Марией.

В православной церкви с Рождества Богородицы начинается годичный круг 12 великих — двунадесятых — праздников, посвященных Спасителю. Рождество Богородицы — повод для особой радости. Отцы церкви видели смысл этого праздника в том, что в мире явилось последнее звено длинной цепи людей, мужчин и женщин, грешников и святых, которые на протяжении всей человеческой истории боролись за чистоту и веру, за то, чтобы на первом месте в жизни был Бог — боролись, прежде всего, с самими собой. И постепенно, из столетия в столетие, подготовили появление той, которая, родившись, как всякий младенец, в мир, где перемешаны добро и зло, грех и святость, с самого начала изберет добро и будет жить в чистоте.

Какой церковный праздник сегодня 21 сентября: Приметы праздника

21 сентября — день осеннего равноденствия, после которого дни становятся короче, а ночи длиннее. По погоде, которая была в день Рождества пресвятой Богородицы, на Руси определяли, какая будет осень и судили о предстоящей зиме.

Если на Богородицу птицы поднимаются в небо, то осень еще далеко, а если жмутся к земле и ищут корм, то зима будет холодная и голодная.

Ясная погода 21 сентября говорила о том, что такая погода продержится до конца октября.

Если утром небо в звездах, ясное и чистое, то это предвещает сухую погоду и скорое наступление холодов.

Туман утром предвещал близость дождей.

Если же туман быстро рассеивался, то это предвещало чередование дождливой и ясной погоды.

Дождь, который идет с самого утра, может затянуться еще на 40 дней и привести за собой раннюю и очень холодную зиму.

Роса, выпавшая на траву 21 сентября, являлась свидетельством того, что ровно через месяц на землю ляжет иней.

Если утреннее солнце быстро высушит росу, стоит ожидать зима малоснежную, а если роса будет сохнуть до обеда, то впереди очень снежная зима.

Крупные и яркие звезды на утреннем небе — жди холодных утренников. Тусклые звезды говорили о том, что тепло еще продержится долго.