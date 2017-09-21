Какой сегодня праздник: 21 сентября отмечается церковный праздник Рождество Пресвятой Богородицы

Сегодня, 21 сентября 2017, также празднуется Международный день мира, День зарождения российской государственности и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 21 сентября: Рождество Пресвятой Богородицы (Осенины)

21 сентября 2017 года отмечается Рождество Пресвятой Богородицы. Это церковный двунадесятый праздник, приуроченный к рождению Девы Марии – матери Иисуса Христа. Он установлен за 9 месяцев от даты праздника Зачатия (22 (9) декабря). В народе он получил название "Осенины".

По преданию, жители Назарета, христиане Иоаким и Анна, в течение долгих лет были бездетными, что считалось карой Божией. Однажды Иоаким ушел в пустыню провести там 40-дневний пост. В то время обоим супругам явился посланник с вестью о скором зачатии и рождении девочки. Иоаким ужшкммт с радостью вернулся домой, и через 9 месяцев у них с Анной родилась дочь Мария.

В честь этого события в V веке был установлен праздник. В народном календаре он связан с окончанием полевых работ и приходом осени.

В православных церквях совершается богослужение. Также сегодня принято навещать новобрачных. Молодая хозяйка после богатого угощения гостей хвасталась женщинам новым домом и хозяйством, а супруг показывал мужчинам свои владения и делился планами на будущее. Гости хвалили молодых и давали им полезные советы.

По приметам, какая погода на Рождество Богородицы, такая продержится еще месяц.

Если зайцы роют глубокие норы, то зима будет холодной.

Какой сегодня праздник, 21 сентября: Международный день мира

Традиционно 21 сентября отмечается Международный день мира. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1981 году на основании резолюции № A/RES/36/67, а нынешняя дата закреплена специальной резолюцией № A/RES/55/282 от 28 сентября 2001 г. Несмотря на то, что событие существует уже более 30 лет, современную политическую обстановку некоторых стран с трудом можно назвать мирной.

День зарождения российской государственности

Сегодня отмечается 1155-летие зарождения российской государственности. 3 марта 2011 г. Указом Президента РФ Д. Медведева № 267 было решено возродить торжества. Документ предписывал организовать подготовку и проведение празднования 1150-летия зарождения российской государственности в 2012 году. Дата праздника приурочена открытию памятника «Тысячелетие России» в Новгородском Кремле в 1862 г.

День воинской славы России – День победы русских полков в Куликовской битве

Каждый год 21 сентября отмечается День победы русских полков в Куликовской битве, когда русские полки во главе с князем Дмитрием Донским одержали победу над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве в 1380 году. Праздник был создан в 1995 году. Татаро-монгольское иго принесло большие беды на русскую землю. Во второй половине 14 века как раз начался распад Золотой орды. Там же был правителем Мамай.

Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера

Сегодня также отмечается Международный день распространения информации о болезни Альцгеймера. Праздник был учрежден в 1994 году по инициативе организаций, которые занимались исследованиями данной болезни. Альцгеймер – нейродегенеративное заболевания, которые впервые было описано в 1906 году. Это сделала немецкий психиатр Алоис Альцгеймер. Обычно, болезнь приходит к людям старше 65 лет, но также наблюдается и ранняя болезнь.

День независимости Армении

21 сентября Армения празднует День независимости. В 1991 году в это число народ страны на всенародном референдуме проголосовал за провозглашение независимости от СССР. По решению Верховного Совета государства в этот день был проведен референдум, на котором 99% жителей ответили на вопрос утвердительно. Формально, свою независимость страна получила 26 декабря того же года в связи с распадом СССР.

Кто празднует именины 21 сентября 2017 года?

Георгий, Иван, Мария.

Что произошло 21 сентября в истории?

1051 – освящен Софийский Собор – первая и важнейшая святыня Великого Новгорода.

1522 – в Виттенберге был напечатан Новый Завет, переведенный Мартином Лютером с древнегреческого языка на немецкий.

1610 – правительство «Семибоярщины» ночью тайно впустило в Москву польские войска.

1799 – начался знаменитый переход через Альпы армии А.В. Суворова.

1937 – вышла повесть Толкиена «Хоббит, или Туда и Обратно».

Кто родился 21 сентября из знаменитостей?