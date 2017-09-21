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Актриса Елена Шахова нашлась три года спустя после исчезновения: тело женщины обнаружили в лесу

Опубликовано 20.09.17 23:25 Актриса Елена Шахова нашлась три года спустя после исчезновения: тело женщины обнаружили в лесу

Стали известны некоторые подробности случившегося с актрисой.

Тело актрисы екатеринбургского театра "Волхонка" Елены Шаховой, пропавшей в 2014 году, нашли в лесу около города Красноуральска, передают РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Сведения о смерти женщины подтверждаются на странице "Волхонки" в социальной сети "Вконтакте".

"Ушла из жизни великолепная актриса Шахова Елена Владимировна. Эта трагедия затронула всех, кто ее знал. Она была чудесным, добрым человеком и удивляла многих своей щедростью, глубиной таланта, мастерством и профессионализмом", - говорится в сообщении театра памяти усопшей. 

Между тем "КП" стали известны ужшкммт некоторые подробности случившегося с актрисой. По данным издания Шахова могла стать жертвой черных риэлторов. Известно, что три года назад она неожиданно пропала при загадочных обстоятельствах. 

"В 2014-ом году Елена получила долгожданную квартиру на Машинистов, но потом вдруг обменяла ее на комнату в общежитии. А сразу после этого она взяла большой кредит и уехала в отпуск, из которого на работу так и не вышла. Говорила, что поедет к своей двоюродной сестре в Москву. Но как выяснилось позже, к ней она так и не доехала", - рассказал изданию коллега и друг Елены Алексей Меньшиков.

Примечательно, что после исчезновения Елена единожды вышла на связь посредством СМС со своей сестрой и коллегами. «Все хорошо, не беспокойся. Решаю личные вопросы. Деньги верну», - говорится в сообщении, после чего телефон сразу был отключен.

По словам коллег актрисы, у нее были кредиты в разных банках, а также в магазинах бытовой техники. Они также рассказали, что однажды столкнулись с ней и при встречи Елена также сообщила, что у нее все хорошо и она проживает за городом.

Изданию также удалось выяснить обстоятельства сделки по купле-продаже коммуналки Елены, ведь на момент смерти у нее не было никакого имущества.

"Новый хозяин коммуналки, в которой артистка проживала до пропажи рассказал, что Елена присутствовала при продаже. Но она сидела в углу обреченная и молчала. А за нее разговаривали некие мужчины. При этом покупатель решил поинтересоваться у актрисы, есть ли у нее жилье. А она отчеканила, что есть квартира в Кировграде, назвав адрес. Естественно, по этому адресу о Елене даже не слышали. Проверяется версия, что актриса стала жертвой черных риэлтеров", - рассказал источник издания.

По одной из версий, черные риэлторы могли использовать артистку в качестве человека, вызывающего доверия. Этим они могли довести артистку до того, что она свела счеты с жизнью. 
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