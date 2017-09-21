Порошенко и Пенс бойкотировали выступление Лаврова в ООН

Примечательно, что Лавров также не пришел на выступление президента Украины.

Вице-президент США Майкл Пенс и президент Украины Петр Порошенко покинули зал заседания Совета Безопасности ООН, где обсуждались вопросы миротворческих миссий, перед выступлением министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, сообщают РИА Новости.

Отмечается, что, завершив свое выступление, первым зал покинул украинский президент, через несколько минут вышел Пенс.

В свою очередь Лавров в своём выступлении сделал акцент на российской инициативе по размещению на востоке Украины контингента миротворцев. Министр заявил, что «увиливать от выполнения договорённостей нехорошо».

Порошенко ужшкммт же заявил, что Украина нуждается в помощи миротворцев ООН. Президент добавил, что участие страны в миротворческой деятельности всемирной организации не прекратилось «даже в разгар вооруженного нападения на страну со стороны Российской Федерации».

Примечательно, что Лавров также не пришел на выступление президента Украины, хотя вся делегация РФ, в том числе постпред РФ Василий Небензя и замглавы МИД РФ Геннадий Гатилов, присутствовала в зале.