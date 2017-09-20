В Госдуму внесли законопроект о раздаче нефтяных денег россиянам

Между тем правительство выступило против данного закон, дал отрицательное заключение на проект.

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых. Соответствующий документ опубликован в базе данных нижней палаты российского парламента, сообщают РИА Новости.

Согласно законопроекту, за первый финансовый год после принятия закона 20% доходов федерального бюджета, поступивших от добычи полезных ископаемых, должны быть распределены между определенными категориями населения. В каждый ужшкммт следующий год раздача денег увеличивается на 2%. Правительство России, в свою очередь, должно установить порядок получения гражданином доли.

В документе также определены категории лиц, которые имеют право на получение таких доходов. Таковыми определены россияне, которые официально работали не менее девяти месяцев в данном финансовом году, либо состояли на учете в службе занятости и не получали в это время пособие по безработице. Кроме того, на часть доходов казны могут рассчитывать пенсионеры, имеющие не менее пяти лет трудового стажа.

По расчетам авторов инициативы, если законопроект будет принят своевременно, в 2018 году каждый из россиян сможет получить около десяти тысяч рублей.

Между тем правительство выступило против данного закон, дал отрицательное заключение на проект. Часть упомянутых средств расходуется на обеспечение функций государства, в том числе на охрану прав и свобод гражданина, формирование Резервного фонда и Фонда национального благосостояния.

«Таким образом, право каждого гражданина на получение доходов от использования природных ресурсов реализуется посредством перечисленных расходов государства на обеспечение льгот и выплат, гарантируемых Конституцией России и федеральными законами», — отмечается в заключении правительства.