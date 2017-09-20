Масляков рассказал о запрете номеров про президентов в КВН

Президент Международного союза КВН прокомментировал заявления о цензуре на сцене КВН.

Президент Международного союза КВН и телеведущий Александр Масляков прокомментировал слова экс-участников клуба о том, что в шоу больше нет сценок о президентах из соображений цензуры. Об этом сообщается на сайте КВН.

«В связи «обеспокоенностью» некоторых журналистов по поводу «запрета на номера и сценки про президентов», мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков. Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что ужшкммт шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина, и про президентов других стран были, есть и будут», — отметил Президент Международного Союза КВН Александр Васильевич Масляков.

В подтверждение, что в клубе продолжают шутить о президентах, ниже комментария Маслякова разместили несколько соответствующих фрагментов.