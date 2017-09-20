Экс-канцлер Германии Герхард Шред предсказал судьбу Крыма и рассказал про свои отношения с Путиным.

Крым никогда не перестанет быть частью России, заявил в интервью журналу Stern экс-канцлер Германии Герхард Шредер.

"Я предвижу, что ни один российский президент не выведет Крым из состава страны", — цитирует его РИА Новости. Настаивая на ином, Берлин рискует разрушить связи с Москвой и посеять раздор между народами, связанными общей историей, уверен экс-канцлер.

Шредер напомнил о "новой восточной политике" канцлера ФРГ Вилли Брандта, которая помогла Бонну установить диалог со странами народной ужшкммт демократии. Она должна стать примером для нынешних немецких властей, уверен бывший шеф социал-демократов.

Экс-канцлер также рассказал про свои отношения с президентом России Владимиром Путиным, отмечает "Газета.ру".

«Мы друзья, я поддерживаю эти личные отношения и буду продолжать это делать», — сказал Шредер, отметив, что это не имеет какого-либо политического значения, поскольку он больше не занимает государственной должности.

Шредер также раскритиковал присутствие военных бундесвера в странах Балтии. По его словам, это не прямая угроза для России, но это «совершенно ложный сигнал, когда немецкие солдаты размещаются на российской границе, потому что это не имеет смысла в нашей общей истории».