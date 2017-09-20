В России водителей могут поделить на любителей и профессионалов

Союз автошкол Москвы предлагает разделить всех водителей на две категории.

Союз автошкол Москвы обратился к главе ГИБДД с предложением разделить всех водителей на две категории — любителей и профессионалов. К последним, считают в отрасли, необходимо повысить требования и контроль. А тех, кто ездит на своем легковом автомобиле на дачу, предлагают, наоборот, освободить от лишней нагрузки при обучении, пишут "Известия".

По мнению председателя союза Александра Ачкасова, для водителей-любителей нагрузку при обучении можно снизить примерно на 30%. В то же время необходимо повысить контроль ужшкммт за водителями грузовиков и автобусов.

«Мы давно говорим, что не надо перегружать любителей знаниями, которые им никогда не понадобятся. А профессионалов можно готовить и получше», - говорит он.

Другое дело те, для кого вождение является работой. Речь идет в первую очередь о водителях грузовиков и автобусов. За ними, по мнению представителей автошкол, нужен особый присмотр. Для этого необходимо внедрить электронные путевые листы с занесением информации о водителе, маршруте и грузе в единую базу данных, а также ввести чипированные права, с помощью которых водитель будет отмечаться, садясь за руль. Это позволит держать на контроле все машины.

Дело в том, что сейчас за нарушения отвечает владелец грузовика, а не водитель. Нарушитель, даже если его уволят с работы, спокойно устроится в другое место: там поработал два месяца, здесь — три.

Эксперты прогнозируют, что когда число профессиональных водителей будет ограничено, их заработки вырастут. Если автопарк не может принять на работу человека с обычными правами, ему придется больше платить тем, у кого есть лицензия. Но с другой стороны, у профессиональных водителей увеличится и ответственность.