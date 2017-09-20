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Эксперты РАН разоблачили "Битву экстрасенсов"

Опубликовано 20.09.17 09:45 Эксперты РАН разоблачили "Битву экстрасенсов"

Специалисты поделились со СМИ секретом популярных телепроектов о людях со сверхспособностями.

Специалисты и осведомленные источники рассказали "Комсомольской правде" секрет популярных телепроектов о магии и людях со сверхествественными способностями.

Так, кандидат биологических наук, видеоблогер Михаил Лидин, учредивший вместе с научным сотрудником Института проблем передачи информации РАН Александром Панчиным премию имени Гарри Гудини, поведал журналистам о том, как они предлагали ясновидящим пройти испытания, пообещав магам, доказавшим свои способности в ходе эксперимента, миллион рублей.

"Мы проверили 12 человек, из них в телепроектах участвовали пятеро. Например, на эксперимент ужшкммт согласилась финалистка 7-го сезона "Битвы экстрасенсов" Бахыт Жуматова. Ее представляли сильнейшей участницей... Мы предложили ей эксперимент - из десяти коробочек определить одну, в которой лежит конверт с деньгами. В остальных была бумага. Она провалила две попытки", - сказал Лидин, отметив, что пока никто из экстрасенсов не подтвердил свои способности.

Эксперт отметил, что участница 16-го сезона "Битвы" Росса Воронова рассказала в интервью для его YouTube-канала о том, что сведения о героях и испытаниях на проекте заранее "сливают" экстрасенсам, которых выбирают редакторы. Также, по информации блогера, в шоу есть и "подставные" участники.

Причастный к проекту собеседник журналистов рассказал "Комсомолке" о том, что с экстрасенсами и героями телепроекта подписываются контракты, по которым запрещено выдавать детали съемки передачи.

"Да им и нет резона рассказывать правду... Заметьте, что в подобных шоу колдуны никогда не делают прогнозов, которые можно проверить спустя пару месяцев или даже через год", - добавил собеседник журналистов.

По информации издания, стоимость услуг всех финалистов "Битвы" примерно одинаковая и составляет около 50 тысяч рублей за часовую личную консультацию. Разговор по "Скайпу" оценивается в 25-30 тысяч рублей, а стоимость консультации во время "гастролей" по регионам начинается от 20 тысяч рублей. За участие в тренингах и семинарах в группе от 10 человек придется заплатить 10-13 тысяч рублей, а обучение в центрах магов и экстрасенсов стоит 70-100 тысяч за экспресс-курс. При этом работа рядовых участников телепроекта стоит дешевле.
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