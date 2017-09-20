СМИ: ЦБР готовится ввести временную администрацию в Бинбанке

Кроме "Бинбанка" в Фонд консолидации могут отойти "Рост банк" и "Бинбанк диджитал".

Центробанк может в ближайшее время ввести временную администрацию в Бинбанк и передать его в свой Фонд консолидации банковского сектора, созданный для санации банков, пишут «Ведомости» со ссылкой на человека, близкого к ЦБ и трех государственных банкиров.

Вместе с Бинбанком в Фонд консолидации могут отойти санируемый совладельцем банка Микаилом Шишхановым «Рост банк» и «Бинбанк диджитал». По данным издания, ЦБ может объявить свое решение в четверг.

Акционеры Бинбанка вели ужшкммт переговоры о его передаче в фонд ЦБ. Сейчас ситуация относительно стабильная и можно договариваться по-хорошему. За август пассивы Бинбанка сократились на 5%: он на треть сократил заимствования от ЦБ и банков – до 34 млрд и 50 млрд руб. соответственно, депозиты населения – на 22 млрд руб. до 534 млрд.

Это стало бы вторым проектом Фонда консолидации после «Открытие холдинга» – о санации «ФК Открытие», «Траста», «Росгосстраха» и трех НПФ было объявлено 29 августа.

Центробанк в августе объ­явил о мерах спасения банка "Откры­тие", до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в Р­оссии, а после начав­шегося в июне резкого оттока средств кли­ентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санац­ия с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда кон­солидации банковского сектора, станет гл­авным акционером "Открытия".

Самый непрозрачный компонент активов Бинбанка – кредиты «Рост банку», говорит ведущий методолог «Эксперт РА» Юрий Беликов: больше половины активов Бинбанка, 670 млрд руб., – это межбанковские кредиты, по большей части «Рост банку». Помимо вложений в ценные бумаги активы «Рост банка» представлены корпоративными кредитами, указывает Беликов, в основном это долгосрочные кредиты с низкой оборачиваемостью.