Курс доллара на сегодня, 20 сентября 2017: рубль попадет в зависимость от пенсионного фонда Норвегии - эксперты

Курс валют на сегодня, 20 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 20 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 20 сентября 2017 составляет 58,09 руб., курс евро на сегодня - 69,67 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 20 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня составляет 56,89 руб. при покупке и 60,01 руб. при продаже банком, курс евро на 20 сентября 2017 равен 67,98 руб. и 71,48 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Глава аналитического департамента УК "БК Сбережения" Сергей Суверов отмечает, что в последнюю декаду сентября на ужшкммт курс рубля может повлиять налоговый период, который традиционно поддерживает российскую валюту.

"Но, с другой стороны, накапливается негатив, и он будет расти тоже в пределах ближайших недель", - цитирует эксперта "Российская Газета".

Грядущее заседание ФРС, в ходе которого может быть объявлено о начале сокращения баланса этой организации, скорее всего, приведет к росту доллара по отношению к другим активам, и, соответственно, к рублю.

Также, по мнению Суверова, начнут сказываться последствия снижения ставки ЦБ РФ - снижение привлекательности вложений.

"Еще одна новость - норвежский пенсионный фонд может начать выход из активов развивающихся стран, продавая рубли. У него рублевых облигаций на 2,9 миллиарда долларов, это около 3 процентов всего рынка облигаций. Конечно, велика вероятность, что он будет продавать активы постепенно и без спешки. Но этот фактор все равно может повлиять на рубль и вызвать его ослабление", - добавил эксперт.