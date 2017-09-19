Пародия Comedy Club на встречу Путина, Ким Чен Ына и Меркель набирает популярность в Сети (ВИДЕО)

Роли мировых лидеров исполнили резиденты Comedy Club.

Резиденты Comedy Club решили затронуть в новом сезоне проекта тему международной политики. В новой миниатюре на одной сцене встретились "Владимир Путин" и "Ким Чен Ын" в исполнении Дмитрия Грачева и Гарика Харламова соответственно.

По сценарию, Ким Чен Ын устал притворяться северокорейским лидером. Он жалуется Путину на свои трудности, с которыми ему приходится сталкиваться на этом посту. После чего к разговору подключается "Ангела Меркель", которая оказывается полковником ГРУ под прикрытием, и жалуется в свою очередь, что ужшкммт устал ходить с кислым лицом по Берлину на 9 мая и смотреть на местных геев.

Пользователи соцсетей с восторгом восприняли ролик.

"Неплохо!", "Прекрасно как всегда!", "Харламов? Так неожиданно!", "Так вот в чем секрет!", "ох я поржал !!!!!" - пишут комментаторы на YouTube.