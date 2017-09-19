Предполагаемый убийца легкоатлета Иванова попал на ВИДЕО: спортсмен сам спровоцировал конфликт

Стали известны новые неожиданные подробности убийства российского спортсмена-ходока - ранее сообщалось, что Иванов погиб, защищая девушек.

СМИ выяснили новые подробности по делу об убийстве российского легкоатлета Николая Иванова: в Сети опубликовали запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как предполагаемый убийца спортсмена Сулунбек Д. вместе с девушкой встречает ее подругу. Затем молодые люди спокойно беседуют и отправляются на прогулку.

Опубликованные кадры ставят под сомнение показания свидетелей со стороны убитого Иванова, заявивших, что мужчина напал на девушек, а легкоатлет ужшкммт погиб, когда пытался их защитить.

Позднее Life сообщил о том, что во время допроса свидетелей и подозреваемого в убийстве спортсмена выяснилось, что сам Иванов и его друзья спровоцировали конфликт.

Оказалось, что Николай Иванов и его приятели возвращались домой в состоянии алкогольного опьянения. Увидев Сулунбека Д. в окружении двух девушек, один из друзей легкоатлета протянул ему руку. Подозреваемый ответил на приветствие, что не намерен пожимать руку незнакомцам. В результате Иванов и его друзья восприняли отказ как оскорбление, и завязалась ссора.

По словам одной из девушек, в этот момент к ней начал приставать сам Иванов, а Сулунбек Д., пытаясь защититься, достал нож и ударил им в живот Иванову. Друзья спортсмена сначала скрылись с места, но спустя некоторое время вызвали для товарища скорую помочь.

Легкоатлет умер по дороге в больницу.