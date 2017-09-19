Легкоатлет Николай Иванов погиб в Москве, защищая девушек

Спортсмен-ходок 23-летний Николай Иванов погиб от ножевого ранения, полученного им на юго-востоке Москвы.

Спортсмен-ходок 23-летний Николай Иванов погиб от ножевого ранения, полученного им на юго-востоке Москвы, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ночью 15 сентября около дома 25 по улице Генерала Кузнецова неизвестный нанес ножевое ранение Николаю Иванову, 1993 года рождения. Иванов был госпитализирован в больницу, где через час скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть ужшкммт потерпевшего). В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт обнаружения гражданина с колото-резаным ранением и его смерти в больнице, не уточнив имени потерпевшего.

Позже тренер спортсмена Татьяна Фролова рассказала тому же изданию, что Николай Иванов скончался от удара ножом, которое ему нанес неизвестный, находившийся в нетрезвом состоянии. Ее ученик пытался вступиться за девушек, к которым приставал хулиган, и получил в ответ смертельный удар.

В настоящее время проводится экспертиза, тело находится в морге. По словам Фроловой, 23-летний ходок Иванов только начинал свой путь в большом спорте. Это был очень перспективный ходок на 50 км.