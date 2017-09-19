"Верх цинизма": неудачная шутка Урганта о Великой Отечественной войне возмутила Сеть (ВИДЕО)

В частности, слова телеведущего бурно раскритиковала эксперт Общественной палаты Ирина Волынец. Ее поддержали соцсети.

Не успели затихнуть страсти недавнего конфликта между Иваном Ургантом и Владимиром Соловьевым, как ведущий "Первого канала" снова попал в скандальную ситуацию. На этот раз гнев общественности вызвала его шутка о Великой отечественной войне. В частности, председатель Национального родительского комитета и эксперт Общественной палаты Ирина Волынец в своем Facebook назвала "верхом цинизма и безвкусицы" высказывания Урганта в его вечернем шоу.

Накануне в ходе своей передачи Иван Ургант изображал воскрешение актера Алексея Кравченко, заявив ему, что тот ужшкммт не получит гонорар за участие в съемках сериал "Отчий берег", после чего артист якобы "восстал из мертвых", имитируя жуткий хрип. Отметим, что персонаж, которого сыграл Кравченко в телесаге, пал смертью храбрых.

"Весь ужас происходящего "юмора" отягощается тем, что эта несмешная, на самом деле, шутка разыгрывается через минуту после окончания картины, когда зритель еще не успел выйти из состояния проживания происходящего на экране", - написала представительница ОП.

Она полагает, что поступок Ивана Урганта оскорбил чувства телезрителей. По ее словам, такое нельзя вытворять "на костях наших дедов, погибших за Родину".

"Неужели на глазах миллионов россиян каждый такой Ургант может (и будет) вытворять все, что придет в его думающую лишь о повышении собственной популярности голову, стебаться над всем и вся, над памятью погибших в ВОВ, над нашими чувствами и нашим общим горем?" - пишет Ирина Волынец.

Большинство интернет-пользователей Сети согласились с позицией общественницы. По мнению многих шутки Урганта часто оказываются некстати.