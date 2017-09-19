Военные ВСУ избили инструкторов НАТО за изнасилование несовершеннолетних жительниц Донбасса

Литовские инструкторы изнасиловали двух девушек в селе Теплое.

Военнослужащие украинской армии избили литовских инструкторов, изнасиловавших двух несовершеннолетних жительниц села Теплое.

"Мы обладаем информацией о том, что в зоне проведения так называемой АТО между военнослужащими ВСУ и натовскими инструкторами назревает конфликт. Так, в населенном пункте Теплое Станично-Луганского района следователями военной прокуратуры проводится расследование по факту избиения военнослужащими одного из подразделений 14-й бригады ВСУ литовских инструкторов", - цитирует RusVesna официального представителя Народной милиции ЛНР подполковника Андрея Марочко

Он ужшкммт пояснил, что инструкторы были избиты не только из-за "хамского и надменного поведения" "как в отношении военнослужащих, так в отношении местного населения", но и из-за "попустительства местных правоохранительных органов к совершению наемниками преступлений".

"12 сентября тремя литовскими наемниками на территории школы, в которой они проживают, были изнасилованы две несовершеннолетние жительницы населенного пункта Теплое. В местном отделении полиции, куда обратились потерпевшие, в приеме заявления отказали и настоятельно порекомендовали "закрыть рот". Этот факт возмутил местных жителей, что подтолкнуло отдельных военнослужащих ВСУ к самосуду над насильниками", - сказал Марочко, добавив, что в результате трое иностранных граждан были доставлены в областную больницу Харькова с множественными переломами и гематомами.