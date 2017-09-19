"Не нужно об этом постоянно говорить, просто думайте": Германия поставила Яценюка на место

Выступая на конференции Яценюк заявил о необходимости принять Украину в НАТО.

Бывший украинский премьер Арсений Яценюк, выступая на конференции "Ялтинская европейская стратегия" заявил о том, что Украину необходимо принять в НАТО, но его реплики не нашли понимания со стороны Германии.

"Нет иного ответа на угрозы, кроме альянса. Для всех стран -участниц и альянса в целом важно не успокаиваться, а четко сказать, что настанет время и Украина станет членом НАТО. Страны-члены должны отдавать 2% ВВП на оборонные цели, мы ужшкммт уже тратим 5% ВВП", - цитируют Яценюка украинские СМИ.

Однако глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер выразил свое несогласие с мнением украинского политика. По его словам, происходящий сейчас на северо-востоке страны конфликт не позволит Украине вступить в Североатлантический альянс.

"Ключевой вопрос, укрепит ли вступление страны европейскую и мировую безопасность. Главная проблема – это конфликт. Это заставило бы многих членов сказать: если мы принимаем Украину, мы получаем проблему с Россией, и последствия будут неприятными. Нет никакого шанса, пока в вашей стране звучат выстрелы. Без выполнения минских соглашений не будет сделано ни одного шага к членству в НАТО. Не нужно об этом постоянно говорить, просто думайте", сказал Ишингер, добавив, что украинцам "нужно терпеть".