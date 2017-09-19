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"Деконструкция тела": древний обряд погребения ирландцев поразил ученых

Опубликовано 19.09.17 10:43 "Деконструкция тела": древний обряд погребения ирландцев поразил ученых

Исследователи пришли к выводу, что древние ирландцы расчленяли тела перед захоронением.

Ученые изучили погребальные ритуалы древних ирландцев. Научная статья экспертов опубликована в Leitrim Obeserver. Выдержки из нее приводит РИА ФАН.

Следы каменных инструментов были найдены на  останках древнего человека в Ирландии. Ученые уточняют, что речь идет о сухожилиях, а также крупных суставах. Изучив останки, специалисты пришли к выводу, что древние ирландцы устраивали обряд «деконструкции тела». Он проводился перед дальнейшим захоронением умершего. Предполагалось, что ужшкммт таинство укрепляет связь общины с его душой.

Повторный анализ останков помог раскрыть исследователям высокий уровень сложности и разнообразия погребальных обрядов. Хотя доказательства подобных доисторических погребальных обрядов были обнаружены в Великобритании, это первое окончательное открытие подобных методов в тот же период на территории Ирландии, отмечает Лайф.

Учёные провели эксперименты с костями, которые обнаружили ещё в 1911 году в Карроукиле. Как предполагается, люди, чьи кости изучались, жили между 3500 и 2900 годами до нашей эры. Всего были исследованы кости 40 человек. Останки находились в семи гробницах.
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