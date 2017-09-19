Курс доллара на сегодня, 19 сентября 2017: эксперты предвещают рублю повторение апрельского падения

Курс валют на сегодня, 19 сентября 2017: ЦБ РФ поднял курсы доллара и евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 19 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 19 сентября 2017 составляет 57,62 руб., курс евро на сегодня равен 68,75 руб.

Курс валют в Сбербанке на сегодня, 19 сентября 2017

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен на уровне 56,69 руб. при покупке и 59,81 руб. при продаже банком, курс евро на 19 сентября 2017 равен 67,74 руб. и 71,24 руб. при покупке и продаже Сбербанком соответственно.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева ужшкммт отмечает, что в этом году курс рубля показывает неравномерное укрепление: с начала года российская валюта в паре с долларом упала на 6%, а пара евро/рубль, напротив, выросла на 6,5%.

"На наш взгляд, во второй половине сентября и далее до конца года рубль продолжит укрепляться: для этого есть все предпосылки. Во-первых, рост экономики, который по итогам первого полугодия составил 1,5%, низкий уровень инфляции, равный на данный момент 3,3%, и высокий уровень деловой активности в сфере услуг и промышленности. Планомерное восстановление экономики поддерживает отечественную валюту", - прогнозирует Кокорева. Ее слова приводит "Российская Газета".

Также в качестве предпосылок эксперт называет комфортные цены на нефть, ослабевание доллара, несмотря на ужесточение политики ФРС США и отсутствие геополитического негатива.

"К концу сентября мы ожидаем, что курс пары доллар/рубль окажется у отметок 56,5-57 рублей, а курс пары евро/рубль опустится в район 67-68 рублей", - прогнозирует аналитик.