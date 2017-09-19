Какой сегодня праздник: 19 сентября отмечается церковный праздник Михайлово чудо

Сегодня, 19 сентября, также празднуют День оружейника, День рождения "Смайлика", Международный пиратский день и другие праздники.

Какой сегодня церковный праздник, 19 сентября: Михайлово чудо

19 сентября 2017 года отмечается народный праздник Михайлово чудо. Церковь в этот день вспоминает о чуде архангела Михаила в Хонех (Колоссах) – чудесному явлению святого и спасении им храма от нападений язычников.

По преданию, в IV веке христианин Архип построил в Хонех (Колоссах) храм, который был основан возле источника, где его дочь излечилась от немоты. Церковь и целебный родник начало посещать много людей, в ужшкммт том числе язычников. После избавления от болезней неверующие принимали христианство. Это не понравилась идолопоклонникам, и они решили разрушить церковь. Язычники соединили две реки в одну и направили течение на храм.

Христианин Архип начал молиться о спасении церкви. Бог услышал его слова. Возле храма явился Архистратиг Михаил. Ударом жезла он сделал в горе расщелину, и вода ушла в землю. Идолопоклонники разбежались от ужаса. Это чудо спасло храм. В честь этого события был основан праздник Михайлово чудо.

Святой Михаил покровительствует тем, кто борется со злом. Он защищает души умерших и охраняет ворота рая. В истории есть много чудесных деяний и избавлений после явления архангела.

Традиционно в этот день запрещается работать. Если нет возможности отложить дела, их следует закончить до обеда.

На Михайлово чудо организуются "сходки" ("братчины") – выяснение отношений между родственниками и соседями. В этот день необходимо забыть ссоры и простить затаенные обиды. Обязательные условия ритуала – объятия и братания.

Также люди молятся архангелу Михаилу об исцелении от лихорадки.

По приметам, если день теплый, то осень будет долгой, а если на деревьях есть изморозь, то зима будет снежной.

Какой сегодня праздник, 19 сентября: День оружейника

19 сентября 2017 года отмечается День оружейника. В этом году праздник справляют 6-й раз. 25 мая 2010 года председатель Правительства РФ В. Путин находился с рабочим визитом в городе Ижевске, где посетил оборонное предприятие «Ижмаш». Во время экскурсии он разговорился с М. Т. Калашниковым, который и попросил утвердить День оружейника. В. Путин обещал исполнить его просьбу, отметив, что Союз российских специалистов вышел с подобным ходатайством. Ежегодное празднование было закреплено Указом Президента России Д. Медведева № 1578 от 3 декабря 2011 года. Дата праздника имеет символическое значение. 19 сентября православная церковь почитает Архистратига Михаила – покровителя небесного воинства.

День рождения "Смайлика"

История возникновения "смайлика" берет свое начало 19 сентября 1982 года. Этому событию предшествовали бурные дискуссии на тему, как же придать электронному посланию эмоциональную окраску. И вот наконец один из профессоров Университета Карнеги-Меллона – Скотт Фалман первым предложил для этой цели использовать комбинацию из трех идущих подряд символов: двоеточие, дефис и скобку. Он отправил «улыбающееся лицо» на электронную доску объявлений, которая для сотрудников являлась основным способом обмена информацией.

Международный пиратский день

Международный пиратский день отмечается 19 сентября (некоторые проводят это мероприятие 23 января или 6 июня). В России его впервые отпраздновали в 2009 г.

6 июня 1995 г. в Олбани, штат Орегон, США, два друга, играя в ракетбол, начали разговор, вставляя в речь пиратские слова. И это настолько им понравилось, что они приняли решение ежегодно проводить пиратский праздник, отличительной особенностью которого, помимо сленга, становилось ношение пиратской одежды, оружия, соревнования в стрельбе и многое другое.

От даты 6 июня было решено отказаться, так как в этот день в 1944 году проводилась Нормандская операция «Оверлорд». Выбор пал на день рождения бывшей жены одного из друзей (19 сентября).

Первый праздник проходил очень скромно. Его отмечали только жители этого городка. Но в 2002 году о нем написал Д. Барри (публицист, лауреат Пулитцеровской премии), затем вышли новые публикации в газетах, и празднование стало набирать популярность.

В 2006 году друзья снялись в телешоу на канале ABC, и событие приобрело международную известность.

День работника гражданской авиации Молдовы

В 1994 году 2 сентября премьер-министр страны подписал Постановление об объявлении в стране Дня работника гражданской авиации. Самый первый гражданский аэродром был создан в северо-восточном предместье Кигинева. В 1944 году 19 сентября из столицы первый самолет совершил вылет. Именно с тех самых пор гражданская авиация государства добилась больших успехов, сегодня она продолжает развиваться как важная часть национальной экономики.

Кто празднует именины 19 сентября 2017 года?

Андрей, Всеволод, Давид, Денис, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Макар, Михаил, Фекла.

Что произошло 19 сентября в истории?

1648 – Паскаль провел опыт, доказавший существование атмосферного давления.

1727 – Петр II подписал указ о ссылке и лишении всех чинов князя Меншикова.

1888 – в Бельгии прошел первый в истории конкурс красоты.

1943 – началась партизанская операция Концерт.

1990 – во Всемирной паутине зарегистрирован первый отечественный домен SU.

1996 – дата учреждения Арктического Совета.

Кто родился 19 сентября из знаменитостей?