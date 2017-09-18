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Группа Rammstein опровергла слухи о распаде коллектива

Опубликовано 18.09.17 19:37 Группа Rammstein опровергла слухи о распаде коллектива

В официальном пресс-релизе говорится, что сейчас металлисты работают над новым материалом.

Группа Rammstein на официальном сайте опровергла слухи о прекращении карьеры. Согласно пресс-релизу, сейчас металлисты работают над новым материалом.

"Несмотря на сообщения, появившиеся в прессе, у группы нет никаких "секретных планов" насчет "прощального альбома или последнего тура", — отмечается в тексте.

Ранее TopNews писал, что издание Bild со ссылкой на свои источники сообщило, что метал-группа завершает свою карьеру. По информации СМИ, новый альбом, выход которого запланирован на конец года, должен был стать ужшкммт последним в истории коллектива.

Культовая немецкая метал-группа Rammstein была образована в 1994 году в Берлине. После выхода альбома Liebe Ist Für Alle Da в 2009 году в творчестве коллектива наступил длительный перерыв. По данным СМИ, новый альбом группы выйдет не раньше конца текущего года.
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