Выяснилось, что взорвавший метро Лондона был под колпаком силовиков.

Опубликовано видео, на кадрах которого предполагаемый террорист несет взрывное устройство в метро Лондона, где позже произошел взрыв. Видео показали в эфире китайского новостного телеканала CCTV, передает "Звезда".

Как сообщал Topnews, в пятницу в вагоне поезда метро в Лондоне на станции Parsons Green произошел взрыв. Инцидент был расценен властями как теракт. Позже на выходе со станции произошла давка. Пострадали 30 человек. Террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России) приняла на ужшкммт себя ответственность за произошедшее. Первого подозреваемого задержали в порту Дувра 16 сентября, второго - на следующий день.

Позже 18-летний мужчина, задержанный по подозрению в подготовке теракта на станции метро Parsons Green в Лондоне, оказался беженцем из Ирака, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на The Telegraph.

Издание отмечает, что молодой человек проживал в приемной семье в районе Санбери-он-Темз.

Соседи приемных родителей молодого человека рассказали, что он был известен местным полицейским и что родители сами связывались с властями с заявлениями о том, что «не справляются», пишет "Дождь".

Соседи также видели, как примерно за две недели до атаки полицейские привели подростка в дом родителей в Санбери-на-Темзе.