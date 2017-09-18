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Президент Венесуэлы заявил о своем сходстве со Сталиным (ФОТО)

Опубликовано 18.09.17 12:51 Президент Венесуэлы заявил о своем сходстве со Сталиным (ФОТО)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро нашел себя похожим на Иосифа Сталина.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро признал, что у него есть что-то общее с советским лидером Иосифом Сталиным, пишет "Росбалт".

По словам Мадуро, такого мнения придерживаются многие, и сделал акцент на внешнем сходстве. При этом его политические оппоненты, вероятно, имеют в виду идентичность политических подходов.

«В мире есть люди, которые считают меня карибским Сталиным. Посмотрите на мой профиль. Я похож», — заявил политик.

По его мнению, лидеры других стран нередко используют более ужшкммт жесткие методы, чем он.

В качестве примера Мадуро привел действия председателя правительства Испании. Мариано Рахой отправил в Каталонию полицию, чтобы задержать 700 мэров. "Кто действует как диктатор? Мадуро, который разрешает оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония высказалась?", - цитирует ТАСС слова президента Венесуэлы.

РБК напоминает, что о своем сходстве со Сталиным Мадуро уже заявлял в 2015 году при посещении книжной ярмарки в столице Венесуэлы, Каракасе. Там он взял книгу о советском лидере и указал на его фотографию: «Смотрите, Сталин выглядел как я, у него такие же усы. Товарищ Сталин, который победил Гитлера».
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