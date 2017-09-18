СМИ узнали, к каким махинациям с деньгами привела "заморозка" пенсионных накоплений

ПФР и негосударственные пенсионные фонды считают опасным упрощение действующего законодательства о переходах клиентов с помощью простой электронной подписи.

После "заморозки" пенсионных накоплений будущие пенсионеры стали чаще сталкиваться с неприятной ситуацией, когда их пенсионные накопления без их ведома переведены в другой негосударственный пенсионный фонд. В этом году ситуация обострилась: в ЦБ подтвердили, что количество жалоб от граждан, у которых "увели" деньги, резко возросло, пишет " Российская газета".

По данным Банка России, в прошлом году в среднем в месяц поступало 150 жалоб, в 2017-м их число резко увеличилось до 680. За ужшкммт первое полугодие количество жалоб превысило 5 тыс. — это вдвое больше, чем за весь прошлый год. По оценке Счетной палаты, увеличение числа жалоб граждан связано с новым порядком перехода между фондами, когда ими занимаются специальные удостоверяющие центры ПФР. Однако вместо усложнения перехода и большей защиты заявлений граждан Минтруд в июле предложил упростить схему, сделав возможным переход в другой НПФ через личный кабинет на сайте ПФР, используя лишь номер СНИЛС и пароль.

Ситуация связана с продолжающимся вот уже третий год "мораторием" на накопление. НПФ лишены притока "свежих" средств, поскольку сейчас все взносы полностью направляются на поддержание страховой части пенсионной системы. Поэтому фонды, по крайней мере, некоторые из них, ведут себя некорректно и правдами и неправдами пытаются привлечь к себе новых клиентов с их уже накопленными ранее деньгами.

Чаще всего о том, что деньги "ушли", граждане узнают из информационных писем. "Старый" фонд извещает, что "в связи с прекращением договора об обязательном пенсионном страховании и в связи с заключением нового договора о страховании" с другим НПФ накопления направлены в этот новый НПФ. Иногда приходят письма и от этого нового фонда. Там, как правило, подтверждают получение денег и приглашают заключить новый договор об их инвестировании.

Дело в том, что по нашим законам "безболезненно" (то есть без потерь) менять НПФ можно только раз в пять лет. Если же накопления переводятся из фонда в фонд до истечения этого срока, расчет идет по "номиналу", а набежавшие за эти годы проценты фонды возвращать клиенту не обязаны.

Дошло до того, что Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила письмо первому вице-премьеру Игорю Шувалову с просьбой провести совещание об инициативе Минтруда, которая, по оценке рынка, может создать предпосылки для лавинообразного роста числа жалоб граждан на неправомерные переводы их между НПФ, пишут «Известия».

Инициатива, на которую обратили внимание в АНПФ, принадлежит Минтруда и связана с использованием СНИЛС и пароля в личном кабинете на сайте ПФР для осуществления перехода между НПФ. По оценке ассоциации, упрощение переходов (сейчас они осуществляются с помощью квалифицированной электронной подписи) приведет к росту числа мошенничеств и махинаций со стороны недобросовестных участников рынка.

В письме АНПФ указано, что предлагаемая Минтруда мера «неизбежно приведет к снижению контроля за проверкой подлинности подписей и росту числа неправомерных переходов». Если переходы будут осуществляться по простой электронной подписи, никакой защиты фактически не будет. Это только ухудшит ситуацию и приведет к еще большему мошенничеству.