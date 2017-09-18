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Синоптики: грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет

Опубликовано 18.09.17 09:10 Синоптики: грядущая зима станет самой холодной за последние 100 лет

По словам специалистов, резкое похолодание накроет всю Европу.

По словам метеорологов, жителей Европы ждет очень холодная зима, и больше других стран может достаться Великобритании, где, по прогнозам, может замерзнуть Темза.

"Эта серьезная климатическая ситуация является чем-то, что вряд ли изменится в одночасье, поскольку повторный анализ прошлых циклов и других факторов, влияющих на текущую солнечную активность и частоту солнечных пятен, показывают нам совершенно убедительно, что мы движемся ужшкммт к чему-то вроде минимума Маундера, - рассказал журналистам The Mirror эксперт по климату Джеймс Мэдден .

Как отметил старший метеоролог AccuWeather Алекс Сосновский, "температура поверхностной морской воды может значительно повлиять на температуру близлежащих земель".

"Климат в регионе, в том числе в Лондоне, Амстердаме, Париже и Лиссабоне, может измениться, температурный фон станет холоднее на несколько градусов на фоне потепления по всему миру", - добавил специалист.

В свою очередь, заведующий лабораторией географического факультета МГУ Николай Дронин заявил, что резкое похолодание вполне поддается объяснению.

"У нас происходит некоторая трансформация атмосферных явлений и процессов. Например, в 90-е годы фиксировалось явное и быстрое потепление. Это обуславливалось переносом воздушных масс с Атлантики, с Запада. Ученые даже ввели такой термин - "западный перенос". Сейчас это явление сходит на нет", - цитирует ученого "Вечерняя Москва".

Дронин назвал в качестве главного фактора, провоцирующего этот процесс, таяние льдов Северного Ледовитого океана, из-за чего образовался "неожиданный полюс тепла".

"Этот новый фактор привел к нарушению переноса атмосферных масс: теперь он идет не по оси "запад-восток", как раньше, а по оси "север-юг", из-за чего к нам приходят холода. Вторжение полярного воздуха приведет к аномальным зимним температурам", - сказал он.

Ученый уверен, что Москва с этим справится: "Зимы у нас были всякие. А вот Европе это может принести много сюрпризов. Например, в аэропорту Шарль-де-Голль даже нет снегоуборочной техники", - сказал он, добавив, что Великобритания вряд ли оперативно подготовится к паводкам.
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