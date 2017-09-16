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На YouTube появилось ВИДЕО, как судимая в Турции россиянка пыталась сбежать в Грузию в чемодане

Опубликовано 16.09.17 12:32 На YouTube появилось ВИДЕО, как судимая в Турции россиянка пыталась сбежать в Грузию в чемодане

На размещенном на Ютуб видео видно, как мужчина пытается через на КПП через коридор для пешеходов провезти большой чемодан, в котором и находилась беглянка.

27-летняя россиянка Ангелина Самусенко попыталась нелегально покинуть территорию Турции, где она была привлечена к уголовной ответственности за наезд на пешехода в Кемере, спрятавшись ... в чемодане.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте Сарп, расположенном на границе Турции с Грузией, куда и пыталась выехать в багаже Самусенко, сообщает Haber61

Как пишут турецкие СМИ, помочь покинуть Турцию россиянке таким нестандартным способом взялся 47-летний гражданин Грузии Доментий Сурманидзе. Однако на КПП он привлек внимание грузинских пограничников ужшкммт тем, что багаж "совершал движения, не контролируемые владельцем". В итоге Сурманидзе вместе со своим "живым багажом" были задержаны и переданы местному управлению по борьбе с контрабандой.

YouTube ВИДЕО: россиянка пыталась сбежать от турецкого правосудия в Грузию в чемодане

Позже выяснилось, что в паспорте россиянки уже стоял фальшивый штамп о выезде с территории Турции, датированный 14 сентября, а покидать Турцию ей было запрещено, так как она проходила обвиняемой по делу о смертельном ДТП.

Напомним, суд Кемера (Анталья) рассматривает дело о наезде, совершенном россиянкой на турецкого гражданина - 67-летнего Мехмета Акбурака, отца шестерых детей, работавшего садовником в одном из пятизвездных отелей. Инцидент произошел 13 мая на бульваре Ататюрка, мужчина получил травмы, а сидевшую за рулем Самусенко привлекли к уголовной ответственности по турецким законам.

На время судебного разбирательства женщине запретили покидать страну.

Теперь по всей видимости за попытку скрыться от правосудия ей грозит тюрьма.
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