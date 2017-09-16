Поклонники не узнали Юлию Рутберг из-за "уколов красоты" (ФОТО)

Известная актриса Юлия Рутберг разочаровала своих поклонников, после того как появилась на публике с "обновленным" лицом. Новую внешность актрисы зрители смогли оценить во время празднования 60-летия знаменитого фотографа Екатерины Рождественской, куда в числе прочих гостей была приглашена Рутберг.
На фотографии Константина Полещука, где он снялся в компании артистки с вдовцом Людмилы Гурченко Сергеем Сениным, Рутберг не похожа сама на себя.
Прежде вытянутое лицо теперь сильно округлилось, а большие выразительные глаза наоборот стали мминдалевидными. Многие поклонники предположили, что Рутберг пыталась избавиться от морщин с помощью «инъекций красоты», но перестаралась с уколами.
Чтобы сравнить изменения во внешности актрисы портал Super опубликовал нарезку фотографий Рутберг до и после визита к косметологу.
«Что случилось с лицом моей любимой актрисы??? пластику сделала??? ни единой морщинки!!!.«Боже, этот ботокс надо законодательно запретить», «Юля, ЗАЧЕМ???»» — такие критические комментарии оставляют поклонники актрисы.