Фанаты удивились возрасту умершей экс-солистки "Банд"Эроса", который она тщательно скрывала

Поклонники смогли узнать возраст скончавшейся Рады Змихновской, информации о котором не было в открытых источниках.

Поклонники экс-солистки группы "Банд'Эрос" Рады Змихновской были немало удивлены, узнав о реальном возрасте скончавшейся недавно артистки. Долгое время эта информация оставалась неизвестной, так как в открытых источниках в Интернете было невозможно найти какие-либо данные о возрасте певицы.

"Говорят, экс-солистка скрывала возраст даже от близких друзей. По слухам, она не раз обращалась к пластическим хирургам, чтобы сохранить молодость. Может, это ужшкммт и послужило причиной столь скорого ухода?" - цитирует одного из фанатов группы "Московский комсомолец".

Только после смерти экс-солистки поклонникам удалось узнать возраст скончавшейся Змихновской. Как сообщается, на официальной страницы группы "Банд'Эрос" "Вконтакте", певица родилась 3 мая 1966 года - соответственно, на момент смерти Змихновской исполнился 51 год.

"Ничесе, а на вид и не скажешь", "Нормально так сохранилась. Очень жаль, что в прошедшем времени", "Зачем вообще скрывать возраст, сколько есть - столько есть, кого обманывать. Главное - чтоб здоровье было?", - пишут интернет-пользователи.

Как ранее сообщал Topnews, артистка скончалась накануне в США от кровоизлияния в мозг. Как отмечали некоторые СМИ, причиной смерти певицы могла стать аномальная активность на Солнце. Предполагается, что именно из-за вспышек женщина впала в кому, из которой так и не смогла выйти.