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Рада Змихновская умерла в США: причина смерти экс-солистки "Банд"Эрос" озвучена в СМИ

Опубликовано 14.09.17 17:38 Рада Змихновская умерла в США: причина смерти экс-солистки "Банд"Эрос" озвучена в СМИ

Экс-солистка популярной группы Рада Змихновская накануне смерти была экстренно госпитализирована в больницу в Калифорнии.

Как писал TopNews, в США ушла  из жизни бывшая солистка группы"Банд"Эрос" Рада Змихновская. Как сообщает "Super" со ссылкой на представителя коллектива, певица в течение нескольких дней находилась в коме после кровоизлияния в мозг.

Известно, что Рада улетела к подруге в Калифорнию, в США, и там с ней произошло несчастье.

"Несколько дней назад Рада улетела к подруге в Калифорнию. В Америке у неё случилось кровоизлияние в мозг. Ее экстренно госпитализировали, она несколько дней лежала в коме — врачи пытались ее ужшкммт откачать, но ничего не помогло. Сегодня утром она скончалась. Информации о похоронах пока нет», — рассказали в пресс-службе группы.

Напомним, исполнительница покинула проект «Банд'Эрос» в 2007 году, предположительно, из-за беременности. Рада (Родика) Змихновская была участницей оригинального состава, записавшего альбом «Коламбия Пикчерз не представляет».

Позже экс-солистка популярной группы выступила исполнительным продюсером киноленты «Танцующий в пустыне» 2014 года.
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