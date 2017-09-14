Причины смерти Рады Змихновской пока неизвестны.

В СМИ появились сообщения о смерти бывшей солистки популярной группы "Банд'Эрос" Рады (Родики) Змихновской. По данным "Рен-ТВ", сообщения о смерти звезды подтвердили ее близкие.

Рада Змихновская, "Бандерос" ФОТО

По словам бывшего коллеги Рады по музыкальному коллективу - Батишты - накануне вечером девушка впала в кому. При этом Батишта заявил, что не знает точно, так ли это на самом деле, и пытается узнать подробности самостоятельно через родственников певицы.

Напомним, группа "Банд’Эрос" образовалась в Москве ужшкммт в начале 2005 года. В ее состав входили Батишта (Кирилл Петров), успевший поработать со многими артистами российской хип-хоп сцены, Рада Змихновская и Наталья Ибадин, девушки, до этого выступавшие в различных музыкальных проектах, Игорь DMCB, диджей и танцор, и Руслан, танцор верхнего брейк-данса.

Пожалуй, самыми известными хитами группы стали песни "Коламбия Пикчерз не представляет" и "Не зарекайся".

С момента основания группы ее музыкальным продюсером, автором музыки и слов является Александр Дулов.

В 2007 году Рада Змихновская покинула проект "Банд'Эрос" из-за беременности.

Также Рада Змихновская выступила исполнительным продюсером фильма "Танцующий в пустыне" (2014 год).