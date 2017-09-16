Около станции метро «Выхино» полицейские поймали лося, однако животному удалось вырваться и сбежать от стражей порядка.

Спасатели вытащили из пруда в районе Выхино на востоке Москвы тонувшего там лося.

Перед этим животное несколько часов бродило улицам, избегая полицейских и став причиной пробки. Многочисленные фото и видео с сохатым пешеходом очевидцы массово публиковали в соцсетях.

Полицейские поймали заблудившегося зверя вблизи станции метро "Выхино". Позднее лосю удалось сбежать и добраться до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском ужшкммт лесопарке. У спасателей получилось прижать сохатого надувными лодками и отбуксировать к берегу. Далее лося вытащили на берег, передают "Вести".

Вешняковская лось в пруду#лось#тонетлосьвешняковская#спасатели#лосьвмоскве# Публикация от kristinadozhd (@kristinadozhd555) Сен 15 2017 в 4:57 PDT

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы сообщал, что животное тонуло в пруду. Полиция выясняет, как дикое животное могло оказаться в людном месте, отмечает РИА Новости.

#выхино #лось Публикация от Timur K (@wonderful_world_people) Сен 15 2017 в 4:50 PDT