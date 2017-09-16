В Москве лось сбежал от полицейских и чуть не утонул в пруду (ФОТО, ВИДЕО)
Опубликовано 15.09.17 23:09
Около станции метро «Выхино» полицейские поймали лося, однако животному удалось вырваться и сбежать от стражей порядка.
Спасатели вытащили из пруда в районе Выхино на востоке Москвы тонувшего там лося.
Перед этим животное несколько часов бродило улицам, избегая полицейских и став причиной пробки. Многочисленные фото и видео с сохатым пешеходом очевидцы массово публиковали в соцсетях.
Полицейские поймали заблудившегося зверя вблизи станции метро "Выхино". Позднее лосю удалось сбежать и добраться до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском ужшкммт лесопарке. У спасателей получилось прижать сохатого надувными лодками и отбуксировать к берегу. Далее лося вытащили на берег, передают "Вести".
Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы сообщал, что животное тонуло в пруду. Полиция выясняет, как дикое животное могло оказаться в людном месте, отмечает РИА Новости.