 
TOP 10

1 СМИ: США засекретили катастрофу Су-27 с подполковником США в Неваде

2 Зонд Cassini сгорел в атмосфере Сатурна, но успел передать последнее фото (ВИДЕО)

3 В Ростове-на-Дону новорожденные тройняшки умерли один за другим на глазах у матери

4 Эвелина Бледанс рассказала правду о разводе и о пластике груди для возвращения мужа

5 Шендерович: весной 2014 года готовилось покушение на российских журналистов, но власть сказала "Фу!"

6 В метро Лондона прогремел мощный взрыв: есть пострадавшие (ФОТО)

7 Алексей Панин в роли Николая II ради Поклонской представил свою версию "Матильды" (ВИДЕО)

8 Ученые выяснили, что за загадочное существо выбросил ураган "Харви" на берег (ФОТО)

9 Мертвый мафиози раскрыл правду об ориентации Тома Круза

10 В Амурской области 6-летний ребенок нашел золотой клад в лесу, сходив в туалет

Новости наших партнеров

В Москве лось сбежал от полицейских и чуть не утонул в пруду (ФОТО, ВИДЕО)

Опубликовано 15.09.17 23:09 В Москве лось сбежал от полицейских и чуть не утонул в пруду (ФОТО, ВИДЕО)

Около станции метро «Выхино» полицейские поймали лося, однако животному удалось вырваться и сбежать от стражей порядка.

Спасатели вытащили из пруда в районе Выхино на востоке Москвы тонувшего там лося.

Перед этим животное несколько часов бродило улицам, избегая полицейских и став причиной пробки. Многочисленные фото и видео с сохатым пешеходом очевидцы массово публиковали в соцсетях.

Полицейские поймали заблудившегося зверя вблизи станции метро "Выхино". Позднее лосю удалось сбежать и добраться до Большого Графского пруда в Косино-Ухтомском ужшкммт лесопарке. У спасателей получилось прижать сохатого надувными лодками и отбуксировать к берегу. Далее лося  вытащили на берег, передают "Вести".

 

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности столицы сообщал, что животное тонуло в пруду. Полиция выясняет, как дикое животное могло оказаться в людном месте, отмечает РИА Новости.

 

#выхино #лось

Публикация от Timur K (@wonderful_world_people)

 

И такое бывает в Вешняках 🦌 #лось #Вешняки

Публикация от Olga❤️💙⚽️🏒🏀 (@olya_kc)

Другие материалы по этой теме

СМИ: Навального обвиняют в браконьерстве

Новости наших партнеров
 
Информация об ограничениях 18+ © 2006-2017 Topnews.ru
При использовании материалов ссылка на TOPNEWS обязательна
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях.
Rambler's Top100 Rambler's Top100
5 место - оценка материалов редакцией topnews.ru. Узнать подробнее о составлении рейтинга