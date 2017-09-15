Алексей Панин в роли Николая II ради Поклонской представил свою версию "Матильды" (ВИДЕО)

Актер Алексей Панин в выпуске передачи «Хайповости» продемонстрировал свою версию трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда» и пообещал Поклонской показать полную версию.

Российский актер Алексей Панин во втором выпуске шоу «Хайповости» представил трейлер альтернативного варианта фильма «Матильда» Алексея Учителя. Ролик опубликован на YouTube-канале передачи в пятницу.

«Не понятно, почему нельзя показывать, как царь спит с женщиной. В фильме "Викинг" Владимир, например, насилует женщин, вообще не снимая штанов, а он, между прочим, тоже святой», — заметил Панин, которого цитирует Лента.ру.

«Я, Алексей Панин, решил сделать так, чтобы [депутат Госдумы Наталья] Поклонская уже отстала от Алексея Учителя, и снял свой собственный, правильный фильм об отношениях Николая II и балерины Матильды Кшесинской», — объявил артист.

После ужшкммт этого на экране появляется короткая история, в которой Николай II всячески пытается избежать общества Матильды. Она же откровенно намекает ему на секс. Николай заявляет, что он святой и у него есть только одна женщина и ее имя – Россия.

После этого Панин обратился к Поклонской: «Наташ, если тебе понравилось – напиши мне. Я покажу тебя полную версию».