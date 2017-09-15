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В Ростове-на-Дону новорожденные тройняшки умерли один за другим на глазах у матери

Опубликовано 15.09.17 09:40 В Ростове-на-Дону новорожденные тройняшки умерли один за другим на глазах у матери

Родители винят в смерти детей врачей перинатального центра.

Жительница Таганрога по имени Виктория, родившая тройню в перинатальном центре Ростова-на-Дону, потеряла своих новорожденных малышей за одну неделю.

Как сообщает портал 161.ru, 17 июля у женщины начались роды на 32-й неделе беременности. Она была отправлена в Ростовский областной перинатальный центр, где медики до последнего тянули с началом кесарева сечения, так как Виктория - гражданка Украины, не успевшая оформить полис. В итоге операцию сделали только после ужшкммт того, как врачи убедились - женщина оплатит роды.

В результате на свет появились недоношенные мальчики весом 1150, 1350 и 1550 граммов. После шести дней реанимации и недели в отделении патологии новорожденных малышей перевели в палату к маме.

По словам врачей, у детей был диагностирован энтероколит — воспаление толстой и тонкой кишок, что, по их словам, характерно для большинства недоношенных младенцев.

9 августа молодая мама заметила, что один из мальчиков выглядит нездоровым, он стал вялым и перестал кричать. Малыша изолировали от его братьев прописали мазь, однако ему становилось все хуже. Врачи регулярно брали кровь на анализ, но больше ничего не делали.

14 августа у ребенка появились симптомы воспаления легких, он был подключен к аппарату искусственного дыхания. Также ему стали колоть антибиотики. Некоторое время в состоянии наблюдалась положительная динамика, однако 23 августа ребенок умер на глазах у мамы.

После случившегося муж Виктории - Александр - написал заявления в Роспотребнадзор, в Минздрав, в Росздравнадзор и в "Росгосстрах". Он попросил принять меры и не допустить, чтобы остальные его дети погибли. В ответ ему заявили, что переслали письма в правительство Ростовской области и региональную прокуратуру.

Однако 28 августа умер второй ребенок, а 29 числа - третий малыш.

После пережитой трагедии Виктория призналась, что у нее сложилось впечатление, как будто в каждом случае медики ждали до последнего, пока состояние детей не станет критическим.

"Мы обвиняем врачей в смерти наших детей. У нас с мужем к ним много вопросов. Если были какие-то проблемы еще во время беременности, то почему врачи нам ничего не сказали еще тогда", - сказала женщина журналистам.

Представители ростовского перинатального центра отказались комментировать ситуацию, сославшись на врачебную тайну. По словам представителей учреждения, было проведено служебное расследование, и в действиях сотрудников не выявлено нарушений.

Супруги обратились в следственный отдел СУ СК РФ по Ворошиловскому району Ростова.
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