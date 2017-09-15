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Курс доллара на сегодня, 15 сентября 2017: рубль затаился в ожидании решения ЦБ РФ - эксперты

Опубликовано 14.09.17 23:39 Курс доллара на сегодня, 15 сентября 2017: рубль затаился в ожидании решения ЦБ РФ - эксперты

Курс валют на сегодня, 15 сентября 2017: Банк России поднял курс доллара и опустил курс евро на сегодня.

Официальный курс доллара и евро на сегодня, 15 сентября 2017, ЦБ РФ

Установленный Банком России официальный курс доллара на 15 сентября 2017 вырос на 10 копеек - до 57,7706 рубля. Курс евро на сегодня опустился на 40 копеек и составил 68,695 рубля.

Прогноз курса доллара на неделю 2017 в России: мнение эксперта

Как напоминает старший аналитик Альпари Анна Бодрова, российский рубль вернулся к укреплению после паузы на фоне роста нефти: мерная бочка североморского сорта Brent накануне оценивалась в $55,61, прибавив +0,8%.

По техническому анализу, Brent может ужшкммт подойти в область $57-58 после успешного закрепления над $55, хотя пока позитивной смотрится только краткосрочная перспектива

"Наступающий налоговый период в России может оказаться и незаметным для рубля: на внутреннем рынке ликвидности остается большой объем национальной валюты, дефицита нет. Завтра Центробанк РФ примет решение по размеру ключевой ставки: скорее всего, она будет снижена на 50 базисных пунктов", - сказала Бодрова, отметив, что дальше многое будет зависеть от поведения сырья и комментариев главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной после заседания.

Эксперт отметила, что потенциала для укрепления российской валюты немного, хотя и поводы для ухудшения настроений отсутствуют.

"Скорее всего, курс доллара попробует консолидироваться в пределах 57,5-58,00 руб.", - подчеркнула эксперт.
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