На центральной площади Белгорода нашли два трупа

Инцидент произошел напротив здания областного правительства.

На центральной площади в Белгороде, прямо напротив здания правительства региона, обнаружено два тела. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их словам, неизвестный заехал на площадь на автомобиле, выкинул из него труп, а затем покончил с собой, передает Лайф.

В соцсетях появились фотографии и снимки двойного убийства на Соборной площади. Белгородский портал Go31 пишет, что мужчина убил женщину, а затем совершил самоубийство.

Алексей Гончарук, руководитель ужшкммт пресс-центра УМВД по Белгородской области прокомментировал ситуацию: "Около полудня обнаружили на Соборной площади тело одного мужчины. На место выехала следственно-оперативная группа и руководство УМВД по Белгородской области. Площадь оцеплена".

Почему в полиции говорят об одном мужчине, неясно, информация уточняется.

Очевидцы сообщают, что оба тела находятся рядом с "Рено Меган". Скорее всего, именно на ней они сюда попали.

В паблике «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте» приводятся другие данные: около 12:00 автомобиль выехал на главную городскую площадь, вышедший из машины человек вытащил из багажника труп и покончил с собой. В то же время сообщество «Белгород авто» пишет, что водителя с огнестрельным ранением увезли на скорой.