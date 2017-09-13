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В Москве массово эвакуируют вузы, ТЦ и вокзалы

Опубликовано 13.09.17 17:12 В Москве массово эвакуируют вузы, ТЦ и вокзалы

Полиция проверяет анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в российской столице. Из торговых центров и вокзалов в Москве было эвакуировано 20 тысяч человек.

Сотрудники столичной  полиции проверяют анонимные сообщения о минировании трех торговых центров и двух вокзалов в Москве. По информации Telegram-канал Mash, речь идёт о ТЦ "Метрополис" на Ленинградском шоссе, ТЦ "Афимолл-сити" в центре Москвы и ТЦ "Город" на шоссе Энтузиастов, а также Казанском и Киевском вокзалах.

Как писал TopNews, начиная с 10 сентября московские правоохранители фиксируют огромное количество анонимных звонков о "минировании" в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Перми, Калининграде, Красноярске. В одном лишь Ставрополе было получено 42 сообщения о заложенной "бомбе".

Согласно последним данным, в МВД поступил сигнал об угрозе ужшкммт взрыва на Красной площади в Москве.

"В числе анонимных звонков, поступающих в столичные органы правопорядка, был звонок об угрозе взрыва на Красной площади", - цитирует "Интерфакс" осведомленный источник.

Он отметил, что сейчас эта информация проверяется.

Представители экстренных служб заявили об эвакуации 20 тысяч. человек из торговых центров, вокзалов и вузов в Москве.

"После сообщений об угрозах взрыва эвакуация проведена на более чем 30 объектах. В общей сложности эвакуированы более 20 тысяч человек", - цитирует ТАСС собеседника.

Предположительно, звонки поступают с территории Украины. В большинстве случаев "телефоныне террористы" говорят о бомбах, якобы заложенных в кинотеатре, институте, торговом центре, школе, административном здании. При каждом выезде производится эвакуация. Всего за это время были эвакуированы 45 тысяч человек.
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