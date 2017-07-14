Гороскоп на 15 июля 2017: Козерогов ждут приятные заботы, а Скорпионы будут с оптимизмом смотреть на мир

Что приготовили звезды сегодня 15 июля 2017 - читайте в материале TopNews.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Овен

У Овнов наступил подходящий день для поездок и прогулок, а также знакомств и переписки. Вы получите большое удовольствие от общения с симпатичными с вами людьми. Наслаждайтесь моментом и постарайтесь не торопиться с выводами.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Телец

У Тельцов сегодня появится шанс приобрести модную одежду или эксклюзивный аксессуар. Астрологи советуют смело покупать детские и молодежные вещи, а также ужшкммт сувениры. Сегодня вы можете найти пропавшие или забытые мелочи. И не стесняйтесь сегодня днем побаловать себя вкусной едой.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Близнецы

Близнецы будут приятными собеседниками благодаря своим коммуникативным навыкам. Подчеркните природные достоинства своей внешности стильной одеждой. Период подходит для возобновления контакта с бывшим партнером.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Рак

Раки сегодня могут прибегнуть к посредничеству женщины. Попробуйте поговорить по душам с матерью, дочерью или сестрой. Представительницам прекрасного пола рекомендуется посетить женский клуб или зарегистрироваться на женском форуме в Интернете, а мужчинам лучше не лезть в дела своих вторых половинок.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Лев

Львам лучше приостановить развитие новых знакомств. Лучше пообщайтесь со старыми единомышленниками. В этот день вас могут отыскать давние друзья. Некоторые представители знака под влиянием ностальгии могут обнаружить у себя творческие способности.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Дева

У Дев наступил период переосмысления планов. Постарайтесь подумать об этом в одиночестве. Сделайте сегодня акцент на контактах и связях. Это могут быть отношения с друзьями, детьми, родителями, любимым человеком или знакомыми за рубежом.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Весы

Весы в этот день будут наслаждаться исполнением всех своих прихотей. Вы сможете без труда найти красивые слова для выражения своих чувств, а ваш стиль будет безупречен и неподражаем. Вы можете встретиться с интересными людьми, с которыми ранее был прерван контакт.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Скорпион

Скорпионам рекомендуется встретиться с теми, кто однажды им помог. Вы сможете тайно наладить связь с прежним партнёром или найдете привлекательными старые замыслы. Учтите, что ваш взгляд на ситуацию может быть чересчур оптимистичным.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Стрелец

Стрельцам рекомендуется не прерывать связь с любимым человеком. Напоминайте ему о своих чувствах, даже если вас разделяет расстояние. Не отказывайтесь от возможности посетить давно знакомые места, возобновить учебу или побывать за границей.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Козерог

У Козерогов в этот день будут приятные заботы. Вы будете рады общаться с домашними животными. Также вас может посетить удачная идея. В этот день не исключено нахождение давно пропавших предметов, а давние подозрения или сомнения будут быстро развеяны.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Водолей

Водолеи в равной степени будут общаться с новым объектом чувств и со старыми знакомыми. Возможны забавные совпадения. Вы можете вернуться к обсуждению некоторых вопросов, связанных с детьми, супружеством, учебой, увлечениями, соревнованиями, интеллектуальными занятиями.

Гороскоп на 15 июля 2017 года - Рыбы

Рыбам рекомендуется быть в мире с близкими и не отказываться от тесного общения с ними. Момент не подходит для принятия решений, зато период пригоден для обсуждений. В вашем доме сегодня может появиться кто-то из старых знакомых или дальних родственников.