Какой сегодня праздник: 15 июля 2017 года отмечается народный праздник Берегиня

В народе Берегиню также называли Ладой.

Какой народный праздник сегодня, 15.07.2017: Берегиня

15 июля 2017 года отмечается народный праздник Берегиня, посвященный славянской богине, матери всех духов. Также на Руси ее называли Ладой. Считалось, что она является хранительницей дома и защитницей людей от зла и бед. Крестьяне поклонялись ей в образе березы.

Другое название этого праздника - "Петровая Матка" - связано с именем апостола Петра, чей день отмечают 12 июля. Также сегодняшний праздник называют "Сырой Богородицей" из-за того, что в народе образ Берегини смешался ужшкммт с образом Богоматери.

Часто эту богиню связывали с русалками, в которых, как считалось, превращались засватанные девушки, умершие до замужества. Также Берегине молились о хорошем урожае, а хозяйки в этот день готовили на ужин вареники с вишней.

На Берегиню принято сажать возле дома березу, которая, как считалось, оберегает людей и жилища от нечистой силы.

Девушки в этот праздник проводят любовные привороты с использованием веточки березы.

Согласно народным приметам, если 15 июля на деревьях появились пожелтевшие листочки, то осень и зима придут рано, а если желтые листья видны только на березе, то ранней будет лишь осень, а зима наступит в положенный срок.

Если в лесу много ягод - это к морозной зиме, а если видно, как в воде плещется сазан, то это сулит солнечные и теплые дни.

Люди верили, что если на Берегиню выйти в поле, умыться родниковой водой и растереться вышитым полотенцем, то можно вернуть утраченное здоровье и восстановить душевные силы.