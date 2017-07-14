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Путин дважды оттолкнул патриарха Кирилла на Валааме

Опубликовано 14.07.17 22:43 Путин дважды оттолкнул патриарха Кирилла на Валааме

Названа причина недопонимания между Путиным и патриархом Кириллом на Валааме.

В Сети набирает популярность ролик, в котором президент России Владимир Путин дважды одергивает руку патриарха Кирилла. Кадры произошедшего были запечатлены на острове Валаам, где расположен большой монастырь.

На видеозаписи видно, как российский лидер по пути к автомобилю дважды оттолкнул от себя патриарха Кирилла, который пытается что-то сказать президенту. Слышно, как Путин произносит «не-не-не» и спешит сесть в автомобиль.

Многие пользователи Сети стали бурно ужшкммт обсуждать случившееся и высказывать свои предположения и разные версии на сей счет. 

«Интересно, куда патриарх его хотел утащить… Путина тайно причислили к святым… Вот и держатся за него.)», — рассуждают подписчики Twitter.

Однако, как позже сообщил на своей страничке в Facebook настоятель храма Сергия Радонежского Александр Волков, все оказалось на много прозаичнее. По его словам, речь между Путиным и Патриархом шла о местах в автомобиле, на которые лучше сесть, пишет "ПолитЭксперт".

"Обычный бытовой момент", пояснил Волков.

Настоятель также подчеркнул, что между президентом и патриархом Кириллом нет никаких разногласий, они очень тепло общаются и всегда рады видеть друг друга.
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