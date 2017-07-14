«Не лепит горбатого»: Путин назвал Трампа внимательным собеседником

Об этом и не только российский лидер рассказал на встрече с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината под Белгородом.

Путин о Трампе в беседе с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината под Белгородом

Президент России Владимир Путин на встрече с рабочими Лебединского горно-обогатительного комбината под Белгородом рассказал, что остался удовлетворён беседой со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает Лайф.

По его словам, Трамп обладает чрезвычайно важными качествами — умеет слушать и живо реагировать на слова собеседника, а не "лепит горбатого", как принято говорить в народе.

"Знаете, есть такие люди, которые ужшкммт толкуют сами по себе, им что-то говоришь, и это как такой фон. Вроде как сказал, а он или она, не слыша, своё "лепят горбатого", как у нас в народе говорят. А Трамп реагирует на собеседника, на аргументы, дискутирует, если ему что-то не нравится, задаёт какие-то вопросы... Это важно и это положительно", - сказал Путин.

Также российский лидер выразил надежду на дальнейшее развитие диалога с американским лидером.

«Если у нас такой диалог будет идти, то в этом смысле, как вы сказали, в человеческом, есть шанс надеяться на то, что этот диалог будет развиваться дальше», — цитирует президента РИА Новости.

«Не знаю, как у него с другими собеседниками, но у нас — и я его слушал внимательно, когда он формулировал свои идеи, предложения по развитию сотрудничества, но и он, что бывает не всегда, но для человека, который работает с людьми, это чрезвычайно важно — уметь слушать и живо реагировать, коммуницировать», — подчеркнул Путин.

Также Путин охарактеризовал Трампа, как открытого человека, передает ТАСС.

"Точно могу сказать, и я уже, по-моему, на пресс-конференции об этом говорил в Германии, он достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки, от образа, который он сам создавал о себе в ходе избирательной кампании", - сказал он, добавив, что в этом нет ничего удивительного, потому что "избирательная кампания - это не то, по чему судят о человеке, это все-таки особое состояние души и поведение".

Путин также в шутливой форме отдельно подчеркнул, что "если бы прессы не было, я бы вам поподробнее рассказал".

О лидерский качествах

В продолжении беседы Путин ответил на вопрос о ключевых лидерских качествах в условиях современного мира. По его мнению, это порядочность.

"Порядочностью. На это накладывается все остальное. Если этого базиса, фундамента нет, все остальное бессмысленно ", — сказал российский лидер, добавив, то лидеру также необходим и профессионализм и современные знания.

"Поэтому, второе, я бы сказал — умение постоянно учиться у тех, кто в чем-то лучше тебя", — добавил глава государства.

"Заснул, так и не досмотрел": о фильме Стоуна "Интервью с Путиным"

Российский лидер Владимир Путин рассказал, что смотрел фильм режиссёра Оливера Стоуна, когда летел из заграничной командировки.

«Раскрою вам такую интимную тайну — я смотрел этот фильм, когда летел из загранкомандировки в самолёте. А поскольку я там мало спал, то в самолёте я его смотрел и заснул, так его и не досмотрел, но я ещё обязательно посмотрю», — откровенно сказал Путин.

Он также отметил, что на съёмки фильма Стоуна его уговорил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

При этом Путин добавил, что судя по отзывам тех, кто посмотрел картину целиком, в этом фильме всё объективно. Каких-либо продолжений ленты, по словам Путина, на данный момент не планируется.

Об украинском кризисе

Также в ходе общения с работниками Лебединского ГОКа и президента России была затронута тема украинского кризиса. Так, Путин выразил мнение, что кризис на Украине продлится до тех пор, пока не иссякнет терпение украинцев.

"Как долго это будет продолжаться? Не знаю. Это зависит от людей, которые там (на Украине) живут, как они долго будут это терпеть", — отметил он. "Очень рассчитываю, что это когда-то закончится, причем закончится на этот раз, дай Бог, бескровно, в ходе демократических процессов", — добавил Путин.

При этом Путин также добавил, что ситуация на Украине ухудшается: ВВП сократился за несколько лет на треть, а доходы, например, жителей Харькова уже вдвое меньше, чем у жителей Белгорода. Тем не менее он отметил, что рассчитывает на восстановление экономических связей Москвы и Киева.

"Нам бы хотелось восстановить кооперацию в целом, там еще не все потеряно", — отметил Путин, добавив, что это пошло бы на пользу обеим странам. Президент напомнил, что объем торговли Украины после подписания соглашения об ассоциации с Евросоюзом упал — как с Россией, так и с ЕС. "Нет уже отраслей (на Украине), которые эффективно бы работали, кроме сельского хозяйства", — констатировал Путин. Он предупредил, что и эта отрасль после появления на Украине ГМО может прийти в упадок.

Напомним, первая встреча Путина и Трампа состоялась 7 июля на полях саммита G20 в Гамбурге. Вместо запланированных 30 минут политики беседовали больше двух часов.