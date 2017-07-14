Уральский блогер Руслан Соколовский, который был условно осужден за ловлю покемонов в храме, был внесен в список террористов.

Блогера Руслана Соколовского, который получил условный срок по делу об оскорблении чувств верующих, внесли в список лиц, причастных к терроризму или экстремизму. Перечень опубликован на сайте Росфинмониторинга.

"Соколовского внесли в список террористов и экстремистов - его номер 5847, а всего там 7524 человека. Все его банковские счета заблокированы, поэтому скоро ждите его в переходе метро, поющим песни с облезлой кошкой на коленях", - сообщил в своем Facebook его адвокат Алексей Бушмаков.

Позже он ужшкммт пояснил "Дождю", что внесение в список обычно происходит после вступления приговора по делам об экстремистской направленности в законную силу, «но практика сложилась такая, что даже на стадии следствия, пока идет расследование, следователи уже вносят людей в такие списке».

Внесение в список означает блокировку банковских счетов, еще раз подчеркнул он.

Соколовский в своем Twitter подтвердил, что попал в список. По его словам, ему заблокировали доступ к платежным сервисам Webmoney, QIWI и PayPal. Адвокат Павел Чиков сообщил «Новой газете», что Соколовского внесли в перечень, поскольку приговор суда в его отношении вступил в силу.

22-летний студент юрфака и видеоблогер Руслан Соколовский опубликовал на своем YouTube-канале видео, на котором играл в Pokemon GO в православной церкви.

Он был признан виновным в совершении девяти эпизодов преступления по ч.1 ст.282 (возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и семи преступлений по ч.1 ст.148 Уголовного кодекса (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

В приговоре отмечалось также, что молодой человек без разрешения приобрел специальное техническое средство - ручку со встроенным видеорегистратором, которая была обнаружена в его квартире при обыске, вследствие чего был признан виновным в незаконном обороте данных средств (ст. 138.1).