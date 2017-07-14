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Проектировщика "Зенит-Арены" задержали в Петербурге за детское порно

Опубликовано 14.07.17 13:36 Проектировщика "Зенит-Арены" задержали в Петербурге за детское порно

Давно обосновавшийся в России польский бизнесмен задержан в Петербурге по ордеру Интерпола за распространение детской порнографии.

В Петербурге задержан технический директор конструкторского бюро «ВиПС» Кшиштоф Поморски по делу о распространении порнографии с участием детей и животных, пишет "Фонтанка".

По данным издания, в полиции считают, что именно этот бизнесмен был заочно заключен под стражу в Польше в январе 2016 года в качестве ключевого фигуранта уголовного дела о распространении порнографических материалов. Поморски является гражданином Польши. Расследование в отношении него ведут правоохранительные ужшкммт органы города Лодзь. По их версии, с 2005-го по 2009 год обвиняемый, находясь в Петербурге, распространял записи порновидео с участием детей и животных.

Поморски был объявлен в розыск по линии Интерпола. С запросом о выдаче бизнесмена в Генпрокуратуру России обратилось Министерство юстиции Польши.

Как уточняет "Интерфакс", Поморски является техническим директором ОАО "КБ ВиПС". Фирма со штатом более 600 человек специализируется на комплексном управлении проектированием и строительством. В портфеле компании более 70 реализованных проектов и еще более 100 находятся в разработке. Это объекты культуры, спорта, инженерно-транспортные и высотные сооружения, жилые дома и объекты комплексного освоения территорий, отмечается на сайте ОАО "КБ ВиПС".

КБ ВиПС выступало проектировщиком второй сцены Мариинского театра, реконструкции БДТ им.Товстоногова, реставрации Кронштадтского морского собора, Цирка на Фонтанке, "Зенит-Арены" и т.д.
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