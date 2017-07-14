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"Грамотно пыталась ввести меня в стресс": клиентка Розы Сябитовой пожаловалась на работу свахи

Опубликовано 14.07.17 12:19 "Грамотно пыталась ввести меня в стресс": клиентка Розы Сябитовой пожаловалась на работу свахи

По словам адвоката, суд обязал Сябитову выплатить ее клиенткам 800 тысяч рублей.

Бывшая клиентка брачного агентства звезды "Первого канала" Розы Сябитовой Наталия Земская рассказала журналистам "Комсомольской правды" о том, как она потеряла свои деньги, воспользовавшись услугами телесвахи.

"Я заплатила 250 тысяч рублей - и Сябитова исчезла! К ее мобильному подходили помощники - говорили, что она на съемках... Вскоре мне пришло письмо, мол, в компании идет реорганизация. Поняла, что меня надули, и почти махнула рукой», - приводит слова Земской "Комсомольская правда".

Спустя некоторое время Роза Сабитова написала женщине, что ужшкммт для нее есть жених, с которым в итоге писательница встретилась в ресторане. По словам клиентки, этот мужчина оказался "безучастным и наигранным".

"Отписалась в агентство, что жених никакого впечатления на меня не произвел. Ответ от Сябитовой был таким: "Что ж, Наталия, значит, умные мужчины - не ваше направление", - призналась Земская.

По ее словам, затем Сябитова якобы наговорила ей "гадостей": "Грамотно пыталась ввести меня в стресс, чтобы я подписала документ: мол, она выполнила все обязательства. Я по образованию юрист, …поняла - это мошенническая схема".

Спустя некоторые время Земскова выяснила, что тот жених, с которым она встречалась в ресторане, был единственным, и его же предлагали другим клиенткам Сябитовой. После этого писательница обратилась в суд, и к ней присоединились еще несколько недовольных клиенток свахи. Истцам удалось доказать, что агентство не оказало им услуг. В итоге Земской присудили 325 тысяч рублей, включающих в себя сумму договора с учетом компенсации морального вреда, но, по словам женщины, в течение двух лет она не может получить эту сумму от Сябитовой.

Как пояснил адвокат Владислав Кочерин, хотя суд и обязал Сябитову выплатить ее клиенткам 800 тысяч рублей, этого так и не было сделано: "Не смогли взыскать с "Роза-клуб" деньги: оказалось, офиса и имущества у компании нет. Судебные приставы направляли запросы в банки, в которых были открыты счета компании: на них тоже нет денег. Решение суда исполнить невозможно".

Роза Сябитова является соведущей популярной телевизионной передачи "Давай поженимся" на "Первом канале". Она открыла свое собственное агентство знакомств в 1995 году.
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