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В аэропорту Антальи туристку из России два дня держали взаперти

Опубликовано 14.07.17 11:45 В аэропорту Антальи туристку из России два дня держали взаперти

Как оказалось, россиянку перепутали с ее полной тезкой, нарушившей несколько лет назад закон в Турции.

Неприятная история произошла с российской туристкой Ольгой Волковой, задержанной в аэропорту Антальи. Женщину перепутали с ее полной тезкой, несколько лет назад нарушившей закон в Турции. Теперь россиянке навсегда закрыт въезд в страну.

Как пишет 66.ru, семейная пара из Екатеринбурга - Ольга и Дмитрий Волковы - улетели отдыхать в Анталью 11 июля, но в турецкой воздушной гавани туристка была задержана пограничниками.

С помощью переводчика путешественнице заявили, что ей закрыт въезд в Турцию, так как ужшкммт в 2012 году некая Ольга Волкова совершила в этой стране правонарушение.

"В моем паспорте сошлись три позиции: имя, фамилия и дата рождения — как у той самой Ольги", - призналась женщина.

По словам туристки, в первый раз она побывала в Турции в 2013 году, а пять лет назад носила фамилию Макарова, но пограничников эти доводы не убедили. В результате Ольгу около двух дней держали в помещении для депортируемых и не разрешали видеться с мужем.

После вмешательства представителя генконсульства России в Анталье женщина была освобождена. Она улетела на родину в ночь на 13 июля, заплатив при этом около 18 тысяч рублей за билет.

Ее муж отправился в забронированный отель в городе Кемер.

"Мы поняли, что деньги за путевки вернуть нам не удастся: все-таки это не вина туроператора, что меня не пустили в Турцию; но решили, что муж может отдохнуть, раз уж за все заплачено", - сказала Ольга.

Путевка на отдых обошлась семье Волковых в 130 тысяч рублей.
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