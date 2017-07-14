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В Белом доме назвали условия возвращения России ее дипсобственности

Опубликовано 14.07.17 10:58 В Белом доме назвали условия возвращения России ее дипсобственности

Второй помощник президента США Дональда Трампа заявил, что администрация "взвешивает" вопрос возвращения российской дипломатической собственности.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает вопрос возвращения России двух находящихся с декабря прошлого года под арестом дипломатических объектов, желая «дать шанс взаимодействию и сотрудничеству», заявил заместитель помощника главы Белого дома Себастьян Горка в интервью CNN, пишет Лента.ру со ссылкой на Washington Examiner.

По его словам, есть ряд проблем, представляющих общий интерес. Горка сказал, что Белый дом может принять решение о возврате объектов, если увидит «добросовестность» России, приведя в пример недавнее соглашение ужшкммт с Москвой о прекращении огня в Сирии.

Он подчеркнул, что в Сирии убиты более 400 тысяч человек.

«Если мы увидим свидетельства честных намерений со стороны Кремля в плане таких вопросов, как режим прекращения огня в Сирии, то тогда, возможно, есть шанс, что (госсекретарь США) Рекс Тиллерсон захочет, чтобы это (возврат дипсобственности) произошло. Это будет улучшением отношений между столицами наших государств», - цитирует Горку газета "Ведомости".

Загородных резиденций в Нью-Йорке и Мэриленде Москва лишилась 29 декабря 2016 г. после введения экс-президентом США Бараком Обамой «антихакерских» санкций и высылки 35 российских дипломатов, которых Вашингтон называл шпионами.

В итоге СМИ со ссылкой на источник в МИД России писали о возможной высылке около 30 американских дипломатов и наложении ареста на несколько объектов американской собственности в России.
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