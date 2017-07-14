К отелям и ресторанам Крыма обратились с призывом снизить цены

Также необходимо рассмотреть вопрос о снижении цен на авиабилеты на полуостров.

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил о необходимости снижения цен на курортах республики для привлечения дополнительного числа туристов.

Он уверен, что гостиницам и отелям следует последовать примеру винзавода "Массандра", объявившему о снижении цен для поддержки курортного сезона.

"Мы призываем всех крымских производителей, отельеров, рестораторов рассмотреть возможность снижения цены до ужшкммт конца бархатного сезона. Мы должны показать, что здесь никто ни на ком не собирается наживаться. Акция позволит привлечь отдающих и показать, насколько крымчане вежливые люди", - цитирует Черняка РИА Новости.

Он указал также на необходимость рассмотрения вопроса снижения цен на авиаперелеты в Крым, которые сейчас гораздо выше, нежели другие туристические регионы страны.